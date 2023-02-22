Vasilios Troumpoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Troumpoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Troumpoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Troumpoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Troumpoulos 23 Aralık 2003 tarihinde Lamia şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Τρούμπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Troumpoulos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Troumpoulos'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Troumpoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Troumpoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Troumpoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Troumpoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2021 yılında PAS Lamia

26 Ağustos 2022 yılında AEK Atina B

Vasilios Troumpoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Troumpoulos şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Vasilios Troumpoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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