Vasilios Tsiantoulas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Tsiantoulas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Tsiantoulas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Tsiantoulas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Tsiantoulas 21 Ekim 2002 tarihinde Trikala şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Τσιαντούλας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Tsiantoulas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rosko Company yapmaktadır. Vasilios Tsiantoulas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 29 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Tsiantoulas'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Tsiantoulas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Tsiantoulas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Tsiantoulas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Tsiantoulas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AS Meteora

3 Eylül 2020 yılında Diagoras

30 Eylül 2022 yılında PO Fikis

29 Ekim 2022 yılında Diagoras

Vasilios Tsiantoulas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Tsiantoulas şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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