Vasilios Tsimopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Tsimopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Tsimopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Tsimopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Tsimopoulos 12 Haziran 2000 tarihinde Veria şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Τσιμόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Tsimopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZAIX yapmaktadır. Vasilios Tsimopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Tsimopoulos'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Tsimopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Tsimopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Tsimopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Tsimopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2016 yılında Ast.Tripoli U17

1 Temmuz 2017 yılında A. Tripolis U20

1 Temmuz 2018 yılında Asteras Tripoli

26 Temmuz 2019 yılında Veria NPS

27 Ağustos 2022 yılında Thesprotos

Vasilios Tsimopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Tsimopoulos şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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