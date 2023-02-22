Vasilios Vitlis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Vitlis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Vitlis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Vitlis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Vitlis 28 Ekim 1993 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλειος Βιτλής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Vitlis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Vasilios Vitlis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasilios Vitlis'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Vitlis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Vitlis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Vitlis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Vitlis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dig. Lakkomatos

2 Ağustos 2014 yılında AO Kavala

25 Temmuz 2015 yılında Panserraikos

1 Ekim 2015 yılında Doxa Dramas

3 Ocak 2019 yılında Iraklis

1 Temmuz 2019 yılında Apollon Smyrnis

2 Temmuz 2022 yılında Iraklis

Vasilios Vitlis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Vitlis şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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