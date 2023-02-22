Vasilios Xenopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Xenopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilios Xenopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilios Xenopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilios Xenopoulos 20 Mayıs 1998 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βασίλιος Ξενόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilios Xenopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vasilios Xenopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 25 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Vasilios Xenopoulos'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilios Xenopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilios Xenopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilios Xenopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilios Xenopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2016 yılında Panathinaikos

Vasilios Xenopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilios Xenopoulos şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Vasilios Xenopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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