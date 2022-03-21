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Vasıtasız Vergi ne demek, TDK'ya göre Vasıtasız Vergi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vasıtasız Vergi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vasıtasız Vergi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vasıtasız Vergi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vasıtasız Vergi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vasıtasız Vergi ne demek, TDK'ya göre Vasıtasız Vergi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vasıtasız vergi ne demek? Vasıtasız vergi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vasıtasız vergi kelimesi. Peki vasıtasız vergi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vasıtasız vergi nedir, vasıtasız vergi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VASITASIZ VERGİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vasıtasız vergi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre vasıtasız vergi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vergi mükellefi önceden bilinen vergi

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