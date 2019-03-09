Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde müjdesini verdiği, 67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesine 2 günde 10 bin 820 kişi başvurdu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) internet sitesi gelen yoğun ziyaretçi nedeniyle kilitlendi ve site kapasite artırımına gitmek durumunda kaldı. Çağrı merkezlerinde de telefon trafiği arttı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin yeni sosyal konut hamlesinin ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

6 Mart itibarıyla talep toplamaya başladıklarını bildiren Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun süredir ısrarla kültüre, tarihe, insana ve tabiata uygun bir şehircilik vurgusu yaptığını hatırlattı. Bulut, bu talimat doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalara başladıklarını belirterek, vatandaştan gelen talepler ve bizzat yerinde yapmış oldukları tespitler ile konut açığı olan yerleri belirlediklerini söyledi.

Kura çekilecek

Bulut, çok yoğun bir ilgi olduğunu ve talep toplama işlemlerinin 19 Nisan’a kadar devam edeceğini bildirdi. Kontenjanı aşan talep olacağını öngördüklerini anlatan Bulut, fazla talep olması halinde noter huzurunda kura çekerek, hak sahiplerini belirleyeceklerini aktardı. 50 bin konutun, 32 bin 198’i 2+1, 17 bin 802’si ise 3+1 olacak. Bulut, “Alt gelir grubu vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmelerini sağlamak bakımından, 2+1 konut sayısı yüzde 64” dedi.

36 ayda teslim

Gelen yoğun talep ihale sürecini de hızlandırdı. Ömer Bulut, bazı projelerde ihale sürecinin tamamlandığını bazılarında ihale sürecine girildiğini söyledi. İhalesi henüz başlamayan projeler ise bir an önce ihale edilecek. Projesi ihale edilen evler 36 ay içinde tamamlanıp teslim edilecek.

5 katı geçmeyecek

Projelerin hazırlanması sürecinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de etkisiyle arsa tahsislerinde ve planlama aşamasında hızla tamamlandığının altını çizen Bulut, bu yeni projelerin insanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak, az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacağını vurguladı. Bulut, ayrıca doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, sosyal donatıları bulunan, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen yani çevreye uyumlu projeler olacağını belirterek, “Projelerde önem ve öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi de mutlaka binaların az katlı olması. Bu nedenle binalar bodrum dahil 5 katı geçmeyecek. Bu bağlamda Ayazma’da da kat sayısıyla ilgili revize yaptık” bilgisini verdi.

BU TARİHLERİ KAÇIRMAYIN

* Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan

* En az yüzde 40 engelliler 8-12 Nisan

* Emekliler 25 Mart-5 Nisan

* Diğerleri 6 Mart 19 Nisan

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıl ikamet etmesi ve yaşının en az 25 olması

* TOKİ’den daha önce konut satın almamış ve kredi kullanmamış olmak,

* Kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait evi olmamak. (3+1’lerde 18 yaşını geçmiş çocuklar başvurabilir)

* Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması. (3+1 konutlarda gelir şartı da yok.)

TOKİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILIYOR?

Başvurular, Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın yetkili şubelerine yapılabilecek. 2+1 konutların başvuru bedeli 500 lira, 3+1 konutların 1000 lira olacak. Kura sonucunda ev sahibi olamayanlar başvuru ücretlerini aynı banka şubesinden geri alabilecek. Kişi aynı ilde tek başvuruda bulunacak. Yani İstanbul’da Başakşehir için başvuran aynı zamanda Silivri ya da Tuzla’daki evler için de başvuramayacak. İçlerinden birini seçecek. Çoklu başvurular iptal edilecek. İstanbullu başvurularını sadece Halk Bankası’na yapacak.

2+1 konutlar 75 ile 85 metrekare büyüklüklere sahip olacak. Konutların fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 12 peşinat istenecek. Buna göre en düşük peşinat miktarı 13 bin 968 lira olacak. Taksitlerin 388 liradan başlayacağı konutların vadesi 240 aya (20 yıla) kadar uzayacak. 2+1 tipi evlerden satın alanlar ödemeye evi teslim aldıktan sonra başlayacak. Konutlar alınıp hemen satılamayacak.

3+1 konutların büyüklükleri ise 110 ile 128 metrekare olacak. 3+1 konutların fiyatları 170 bin 720 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat talep edilecek. Buna göre en düşük peşinat miktarı 17 bin 72 lira olacak. Taksitlerin 759 liradan başlayacağı 3+1 konutların vadesi ise 180 ay (15yıl) olarak belirlendi. 3+1 tipi evin ödemeleri de sözleşmeler tamamlandıktan sonra başlayacak. Ömer Bulut burada da ödemelerin teslime çok yakın bir sürede başlayacağının altını çizdi. Bu tip konutları alanlar için hemen satışla ilgili bir kural şu an bulunmuyor. Sözleşme döneminde ise başvurunun yoğunluğuna göre bu şartın getirilmesi söz konusu olabilecek.



İSTANBUL’DA 5 AYRI PROJE

İstanbul’da 5 projede toplam 6 bin 300 konut inşa edilecek. İstanbul’daki konutların gerçekleştirileceği yerler Tuzla Aydınlı, Başakşehir Ayazma, Silivri Alipaşa, Başakşehir Hoşdere ve Başakşehir Kayabaşı olacak. Tuzla Aydınlı’da toplam 500 konut yer alacak. Konutların 250’si 2+1, 250’si 3+1 olacak. Ayazma’da 311 konutun 200’ü 2+1, 111’i 3+1 olacak. Silivri Alipaşa-Pirimehmetpaşa toplam 685 konut var. Bunların 343’ü 21+, 342’si 3+1. Hoşdere için toplam konut sayısı 337. Bunların 169’u 2+1, 168’i 3+1. İstanbul’da satışa sunulacak sosyal konutların çoğunluğu ise Kayabaşı’nda yer alıyor. Burada toplam konut sayısı 4 bin 467. Bunların 2 bin 338’i 2+1, 2 bin 129’u 3+1.

EVLERDE BALKONLAR GENİŞ

İnşa edilecek konutlarda 1+1’lere yer verilmedi. Ömer Bulut, TOKİ olarak çok fazla 1+1 üretmediklerini bu konutlarda ise kültürümüzü yansıtmadığı için 1+1’lere yer vermediklerini söyledi. Kat planlarına da değinen Bulut, “Evleri planlarken istedik ki buralarda oturanlar balkonlarında aileleriyle birlikte vakit geçirsinler. Odalarda da metrekareler kullanışlı olsun. Nitekim konutlarımızda geniş odalar ve geniş balkonlar yaptık” şeklinde konuştu.