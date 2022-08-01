Vatandaş haftaya zam haberiyle uyandı! PTT'den o hizmete zam kararı!

Vatandaşı üzen bir zam haberi daha geldi. Gelen bilgilere göre PTT bazı hizmetlerine zam yapma kararı aldı.

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Vatandaş haftaya zam haberiyle uyandı! PTT'den o hizmete zam kararı!

Son zamanlarda yaşanan yüksek enflasyon, mal ve ürün fiyatlarını da yükseltmeye devam ediyor. Art arda yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin en önemli posta işlem merkezi olan ve kargo hizmeti de verdiği bilinen PTT, tebligat ücretlerine zam yaptığını açıkladı.

Vatandaş haftaya zam haberiyle uyandı! PTT'den o hizmete zam kararı!

YÜZDE 35 ZAM YAPILDI

PTT 1 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere tebligat ücretlerine yüzde 35 zam yaptığını duyurdu. Şirket, mektup ve basılmış kağıt gönderi ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Kayıtsız mektup ücreti 5 liradan 7,50 kuruşa, taahhütlü gönderi ücreti 15 liradan 20,50 kuruşa yükseldi.

Vatandaş haftaya zam haberiyle uyandı! PTT'den o hizmete zam kararı!

15 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olması beklenilen tebligat ücretlerine de zam yapıldığı öğrenildi. Şuan 31 olan tebligat ücreti 42 liraya 62 lira olan hızlı tebligat ücreti ise 84 lira oldu.

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