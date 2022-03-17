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  3. Vatandaş inanmayacak diye ödü koptu! Ekrem İmamoğlu, kar haberini duyunca AKOM'dan canlı yayın açarak, balıkçıda olmadığını ispatladı!

Vatandaş inanmayacak diye ödü koptu! Ekrem İmamoğlu, kar haberini duyunca AKOM'dan canlı yayın açarak, balıkçıda olmadığını ispatladı!

Ekrem İmamoğlu, kar yağışlarının etkisini göstereceğini öğrenir öğrenmez soluğu AKOM'da aldı. Vatandaşı balıkçıda olmadığına inandırmak isteyen İmamoğlu, "Sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yermiş" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Vatandaş inanmayacak diye ödü koptu! Ekrem İmamoğlu, kar haberini duyunca AKOM'dan canlı yayın açarak, balıkçıda olmadığını ispatladı!

Ekrem İmamoğlu, Ocak ayında yaşattığı mağduriyetin ardından, Mart ayında da önlemini almamış, bir çok vatandaş yollarda kalırken, İETT'ler buz pistine dönen zeminde adeta sörf yapmıştı. Meteorolojiden gelen uyarılara rağmen, tuzlama ve kar küreme araçlarındaki yetersizlik İstanbulluya zor anlar yaşatırken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun balıkçıda karnını doyurması "İmamoğlu istifa" etiketlerini gündeme taşımıştı.

Vatandaş inanmayacak diye ödü koptu! Ekrem İmamoğlu, kar haberini duyunca AKOM'dan canlı yayın açarak, balıkçıda olmadığını ispatladı!

BU DEFA BALIKÇIDA DEĞİL

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz ocak ayında AKOM'a 1 buçuk saat uzaklığında bulunan balıkçıda görüntülenmişti. Vatandaş yollarda mahsur kalırken, misafirleriyle İstanbul'un en lüks mekanında balık yiyen İmamoğlu'na "Balık değil, yol tuzlayacaktın" sitemleri de beraberinde gelmişti.

Mart ayında yapılan 1987 uyarısına rağmen, kar yağışları vatandaşı yeniden mağdur etti. Çalışanlar işlerine gitmek istedikleri saatlerde İETT seferlerinin iptal edildiğini öğrenmiş, tuzlanmama sebebiyle buz pistine dönen yollarda kayma tehlikesiyle karşılaşmıştı.

Yaşanan kar mağduriyetlerinin ardından İBB bu defa AKOM'dan canlı yayın yaparak, Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda değil, görevi başında olduğunu vatandaşa kanıtlama gereğinde bulundu

Vatandaş inanmayacak diye ödü koptu! Ekrem İmamoğlu, kar haberini duyunca AKOM'dan canlı yayın açarak, balıkçıda olmadığını ispatladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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