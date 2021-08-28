Vatandaş ucuz sebze yiyemezken onlar hepsini çöpe döktü! İstanbul Sebze Hali'ndeki skandal görüntüler için bakan açıklama yaptı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Sebze Hali'nde bir kişinin sağlam olan sebzeleri çöpe attığı görüntülerin görüntülerin ihbar kabul edildiğini ifade ederek söz konusu eylemi yapan firmanın tespit edildiğini açıkladı. İdari sürecin başlatıldığını belirten Bakan Muş, "Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın!" dedi.

İstanbul Sebze Hali'nde bir kişinin kabakları çöpe attığı görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkmasıyla birlikte kamuoyunda tepkiler art arda geldi. Fiyatların pahalı olmasından yakınan vatandaşlar duruma isyan ederken Ticaret Bakanı Mehmet Muş bu konuda açıklamada bulundu. Dün sosyal medyaya yansıyan sebze halindeki bazı görüntülerin Ticaret Bakanlığı tarafından ihbar kabul edildiğini ifade eden Bakan Muş, "İnceleme başlatılması yönünde derhal il müdürlüğümüze talimat verilmiştir. Söz konusu eylemi yapan firma tespit edilmiş olup firma hakkında idari süreç başlatılmıştır." dedi. "EN AĞIR İDARİ CEZALAR UYGULANACAKTIR" Bakan Muş açıklamasının devamında," İvedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezalar uygulanacaktır." dedi. "VATANDAŞIMIZIN ŞÜPHESİ OLMASIN" Vatandaşların temel besin maddesi olan sebze meyvede piyasa bozucu faaliyetlere müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Bakan Muş," Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın!" ifadesini kullandı. Tayfun Altuntaş Editör sebze hali