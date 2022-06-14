Vatandaşa sevindiren haber! Bu kez zam değil indirim haberi! Benzine indirim geliyor!
Vatandaşa sevindiren bir gelişme yaşandı. Alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına indirim geliyor.
Son zamanlarda üst üste gelen zamların ardından, vatandaşı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarının açıklamalarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatının 97 kuruş düşeceği tahmin ediliyor.
VATANDAŞIN CEBİ RAHATLAYACAK
Benzinin litre fiyatlarında yapılacak olan indirim, vatandaşın cebini bir süre rahatlatacak. Bu gece yapılacak olan indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye gerileyecek.
MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENMİYOR
Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 27,81 TL’ye, Ankara’da 27,92 TL’ye, İzmir’de 27,93 TL’ye satılıyor. Ancak motorinde fiyat değişikliği henüz beklenmiyor.