Vatandaşı rahat ettirecek uygulama geliyor! Türkiye Kart dönemi başlıyor: Toplu ulaşımda tek kart dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Kart (TRKart) Projesi'nde sistemin hem kartlı hem de dijital platformda kullanılabileceğini açıkladı. Pilot uygulama kapsamında 2022 yılı üçüncü çeyreğinde en az bir ilde TRKart kullanılmaya başlanacağını açıklayan Bakanlık, Haziran 2022'de Konya'da ilk testlerin yapılacağını duyurdu.

TR KART PROJESİNİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Konya ve Trabzon'dan bazı vatandaşlar TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak toplu ulaşımda "tek kart" uygulamasına geçilmesini talep etti. Dilekçe Komisyonu da, bu konuda daha önce başlatılan "TRKart Projesi"nde gelinen aşamaya ilişkin bakanlıktan bilgi istedi. Bakanlık, 22 Mart'ta komisyona gönderdiği raporda, "Ülke genelinde tüm ulaşım araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme sisteminin geliştirilmesi" ve "Mahsuplaşma merkezi kurulması" için TRKart Projesi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Projeyle tüm kamu için ortak ödeme altyapısı kurulacağı ve sadece kartlı değil, dijital platformda da kullanıma geçileceği belirtilen raporda, “Sistem sayesinde çağın gereklerine uygun ve kamunun ihtiyaçlarını karşılayacak farklı çözüm ortaklıkları yapılabileceği değerlendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.

“2022’DE TESTLERE BAŞLANMASI HEDEFLENİYOR”

Raporda, teknik altyapı süreçleri, idari ve yasal düzenlemelerin tamamlanması sonrasında pilot uygulama kapsamında 2022 yılı üçüncü çeyreğinde en az bir ilde TRKart'ın kullanılmaya başlamasının planlandığı haberi verildi. İlk testin haziran ayında Konya'da yapılacağı kaydedilen raporda, "Kernel geliştirmeleri tamamlanmış olup, PTT tarafından yapılacak geliştirmelerin Mayıs 2022'de tamamlanması ve Haziran 2022'de testlere başlanması hedeflenmektedir" bilgileri yer aldı.