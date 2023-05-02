Vatandaşı sevindiren haber! Doğalgaz faturaları “0” TL gelmeye başladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğalgaz faturaları konutlara gelmeye başladı. Faturaların ödenecek tutar kısmında "0" TL yazıyor.

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Vatandaşı sevindiren haber! Doğalgaz faturaları “0” TL gelmeye başladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğalgaz faturaları konutlara gelmeye başladı. Faturaların ödenecek tutar kısmında "0" TL yazıyor.

Vatandaşı sevindiren haber! Doğalgaz faturaları “0” TL gelmeye başladı

"CUMHURBAŞKANLIĞI DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMIŞTIR"

Çorumgaz firması tarafından doğalgaz faturaları evlere gönderilmeye başlandı. Faturalarda "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazimiz hayırlı olsun" ibaresi bulunuyor.

Doğalgaz faturası "0" lira gelen Sungurlulu vatandaş Abdullah Kayış, bu duruma hem sevindi hem de yetkililere teşekkür etti.

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