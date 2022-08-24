Vatandaşın cebini yakacak haber! "Domatesin kilosu 50 lira olacak!"

Artan girdi maliyetleri gıda enflasyonu üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Bloomberg HT'de Tarım-Analiz programına konuk olan Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (Sera-Bir) Başkanı Müslüm Yanmaz, geçen sezon maliyetlerin 3 kat arttığı bir ortamda üretici satış fiyatlarının iki kat arttığını söyledi.

"FİYATLAR YÜZÜNDEN HERKES AYAĞA KALKACAK"

Müslüm Yanmaz katıldığı programda şu ifadeleri kullandı: “Yüzde 238 artan bir enerji maliyetiyle, yüzde 250 artan bir gübre maliyetiyle bizim bu yıl 50 TL’nin altında domates satmamamız gerekiyor. Bu kadar net ifade ediyorum. Aralık-Nisan arasında dünyada domates yok. Biz 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Kış ayları geldiğinde domates fiyatları yüzünden herkes ayağa kalkacak. Domates fiyatı 50 TL olacak.”