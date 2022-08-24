Vatandaşın cebini yakacak haber! "Domatesin kilosu 50 lira olacak!"

Sera-Bir Başkanı Müslüm Yanmaz, artan maliyetler ve Avrupa'daki üretimin sekteye uğraması nedeniyle artan ihracat talebinin domates fiyatlarını bu kış 50 TL'ye kadar çıkartacağını söyledi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Vatandaşın cebini yakacak haber! "Domatesin kilosu 50 lira olacak!"

Artan girdi maliyetleri gıda enflasyonu üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.
Bloomberg HT'de Tarım-Analiz programına konuk olan Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (Sera-Bir) Başkanı Müslüm Yanmaz, geçen sezon maliyetlerin 3 kat arttığı bir ortamda üretici satış fiyatlarının iki kat arttığını söyledi.

Vatandaşın cebini yakacak haber! Domatesin kilosu 50 lira olacak!

"FİYATLAR YÜZÜNDEN HERKES AYAĞA KALKACAK"

Müslüm Yanmaz katıldığı programda şu ifadeleri kullandı: “Yüzde 238 artan bir enerji maliyetiyle, yüzde 250 artan bir gübre maliyetiyle bizim bu yıl 50 TL’nin altında domates satmamamız gerekiyor. Bu kadar net ifade ediyorum. Aralık-Nisan arasında dünyada domates yok. Biz 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Kış ayları geldiğinde domates fiyatları yüzünden herkes ayağa kalkacak. Domates fiyatı 50 TL olacak.”

Vatandaşın cebini yakacak haber! Domatesin kilosu 50 lira olacak!

Vatandaşın cebini yakacak haber! Domatesin kilosu 50 lira olacak!

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