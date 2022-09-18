Vatandaşın cebini yakacak haber! Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam!

Son zamanlarda art arda yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam yapıldı.

Vatandaşın cebini yakacak zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların ardından TCDD, YHT biletlerine yüzde 10 oranında zam gerçekleştirdiğini açıkladı.

YHT BİLETLERİNE ART ARDA 5. ZAM

2022 yılı içerisinde TCDD tarafından YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15 ve son olarak Haziran ayında ise yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Son yapılan zamla birlikte 2022 yılı içerisinde YHT bilet fiyatları beşinci kez zamlanmış oldu.