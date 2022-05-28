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Vatandaşın dertlerini dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den net sözler! "Kimsenin şüphesi olmasın"

İstanbul'da vatandaşların dertlerini dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Vatandaşın dertlerini dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den net sözler! "Kimsenin şüphesi olmasın"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun bir mesaide bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelmeyi, seslerine kulak vermeyi önemsiyorum.

Vatandaşın dertlerini dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den net sözler! "Kimsenin şüphesi olmasın"

Bugün de İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın dertlerini dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den net sözler! "Kimsenin şüphesi olmasın"Vatandaşın dertlerini dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den net sözler! "Kimsenin şüphesi olmasın"

Bölge Gündem Editör Ekibi
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