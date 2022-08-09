Vatandaşın o sorusu Ahmet Davutoğlu'nu afallattı! Parmağını sallyıp bağırmakla yetindi! "Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz?"

Ümraniye'de vatandaşlar ile bir araya gelen Ahmet Davutoğlu bir vatandaş tarafından kendisine yöneltilen soru sonrası ne diyeceğini bilemedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün ki ziyaretini Ümraniye vatandaşlarına yaptı. Çarşıda dolaşırken halk tarafından çevrelenen Davutoğlu vatandaşlardan gelen soruları güler yüzlü bir şekide karşılarken hiç beklenmedik anda gelen soruya ise adeta ne diyeceğini bilemedi.

Vatandaşın o sorusu Ahmet Davutoğlu'nu afallattı! Parmağını sallyıp bağırmakla yetindi! Yediğinz çorbayı nasıl kirlettiniz?

GELEN SORUYU CEVAPLAYAMADI

Çarşıda bir vatandaşın "Sizin vatandaşları kafanızın üstünde tutmanız gerekiyor çünkü yüzde 10 yüzde 12'yiz yüzde 50 değiliz." demesi sonrası arkadan gelen bir vatandaşın sorduğu soru ile ortam bir anda gerildi.

Vatandaşın o sorusu Ahmet Davutoğlu'nu afallattı! Parmağını sallyıp bağırmakla yetindi! Yediğinz çorbayı nasıl kirlettiniz?

PARMAK SALLAMASI GEÇMİŞ GÜNLERİ HATIRLATTI

"Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz yediğiniz tabağa nasıl ihanet ettiniz? sorusu üzerine parmak sallayarak sesinin yükselten Davutoğlu "Onlar milletin çorbasını kirlettiler bak ben beyaz gömlekle dolaşıyorum." şeklinde konuşarak vatandaşın olduğu yerde kısa sürede ayrıldı.

Vatandaşın o sorusu Ahmet Davutoğlu'nu afallattı! Parmağını sallyıp bağırmakla yetindi! Yediğinz çorbayı nasıl kirlettiniz?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Başörtülü genç kız rakı içtiği anları utanmadan paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı! "Müslümanlık ayaklar altında!"
Başörtülü genç kız rakı içtiği anları utanmadan paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı! "Müslümanlık ayaklar altında!"
Bursa'daki düğün sosyal medyayı salladı! Damada jartiyer giydirdiler, tasma takma takıp gezdirdiler
Bursa'daki düğün sosyal medyayı salladı! Damada jartiyer giydirdiler, tasma takma takıp gezdirdiler
30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs, metro, Marmaray, İETT bedava mı 2022? İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs, metro, Marmaray, İETT bedava mı 2022? İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2022? Hastane poliklinikleri çalışıyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2022? Hastane poliklinikleri çalışıyor mu?
Başörtülü genç kız rakı içtiği anları utanmadan paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı! "Müslümanlık ayaklar altında!"
Başörtülü genç kız rakı içtiği anları utanmadan paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı! "Müslümanlık ayaklar altında!"
Bursa'daki düğün sosyal medyayı salladı! Damada jartiyer giydirdiler, tasma takma takıp gezdirdiler
Bursa'daki düğün sosyal medyayı salladı! Damada jartiyer giydirdiler, tasma takma takıp gezdirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlandı!
Milli Sporcu Derya Büyükuncu dersini almamış! Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler etmeye devam ediyor!
Milli Sporcu Derya Büyükuncu dersini almamış! Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler etmeye devam ediyor!
MİT'ten kritik operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu Azad Yandı etkisiz hale getirildi
MİT'ten kritik operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu Azad Yandı etkisiz hale getirildi
Bakan Akar konuştu! Evlerine dönmelerini sağlayacağız diyerek açıkladı: " 9 milyon Suriyeli ile muhatabız"
Bakan Akar konuştu! Evlerine dönmelerini sağlayacağız diyerek açıkladı: " 9 milyon Suriyeli ile muhatabız"
CHP'den yeni mesaj! İmamoğlu'nun hayalleri suya düştü! "Cumhurbaşkanı" anonsuyla kürsüye bakın kim davet edildi!
CHP'den yeni mesaj! İmamoğlu'nun hayalleri suya düştü! "Cumhurbaşkanı" anonsuyla kürsüye bakın kim davet edildi!