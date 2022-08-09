Vatandaşın o sorusu Ahmet Davutoğlu'nu afallattı! Parmağını sallyıp bağırmakla yetindi! "Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz?"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün ki ziyaretini Ümraniye vatandaşlarına yaptı. Çarşıda dolaşırken halk tarafından çevrelenen Davutoğlu vatandaşlardan gelen soruları güler yüzlü bir şekide karşılarken hiç beklenmedik anda gelen soruya ise adeta ne diyeceğini bilemedi.

GELEN SORUYU CEVAPLAYAMADI

Çarşıda bir vatandaşın "Sizin vatandaşları kafanızın üstünde tutmanız gerekiyor çünkü yüzde 10 yüzde 12'yiz yüzde 50 değiliz." demesi sonrası arkadan gelen bir vatandaşın sorduğu soru ile ortam bir anda gerildi.

PARMAK SALLAMASI GEÇMİŞ GÜNLERİ HATIRLATTI

"Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz yediğiniz tabağa nasıl ihanet ettiniz? sorusu üzerine parmak sallayarak sesinin yükselten Davutoğlu "Onlar milletin çorbasını kirlettiler bak ben beyaz gömlekle dolaşıyorum." şeklinde konuşarak vatandaşın olduğu yerde kısa sürede ayrıldı.