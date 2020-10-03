Vatandaşlar anten tamir ediyor zannetti! 5 katlı apartmanın çatısından atladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda 5 katlı bir apartmanın çatısında 30 yaşlarda birisini gören çevredeki vatandaşlar kişinin çatıdaki anteni düzelttiğini fark etti. Bir süre sonra kişinin elindeki cep telefonuyla konuştuktan sonra aşağı atlaması üzerine polis ve 112 ekipleri çağrıldı. 112 ekipleri adamın öldüğüne kanaat getirdikten sonra cesedi olay yerinde kaldırıken polis ekipleri ise yaşanan durumla ilgili inceleme başlattı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi Hüsnü Karakaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda göre, 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Fatih B., tek eliyle çatıdaki çanak anteni tutarken bir taraftan da cep telefonuyla konuşmaya başladı. 30’lu yaşlarda olduğu belirtilen gencin hareketlerinden şüphelenen çevre binalardaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

''GELMEZSEN ATLIYORUM''

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre Fatih B., ekipler olay yerine gelmeden cep telefonunda konuştuğu kişiye ‘gelmezsen atlıyorum’ diyerek kendini boşluğa bıraktı. 5 katlı apartmanın çatısından yan taraftaki işyerlerinin beton çatısına düşen Fatih B., yapılan kontroller sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.





''ANTENİ TAMİR EDİYOR ZANNETTİM''

Genci çatıda gören vatandaşlardan Bilal Çınaroğlu, “Bir elinde cep telefonu vardı, diğer eliyle de anteni tutuyordu. Biz de anten tamir ediyor zannettik. Telefonla konuşuyordu. Ardından anteni ve telefonu bıraktı. Kendini arkasını dönerek saldı, betona düştü. Herhalde öldü” dedi. Polis, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.