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  3. Vatandaşlar CHP'li İBB'den umudunu kesti! Çukur oluşan yollarını kendileri onaran halk: "Belediye hizmetçi edinmez, hizmet eder"

Vatandaşlar CHP'li İBB'den umudunu kesti! Çukur oluşan yollarını kendileri onaran halk: "Belediye hizmetçi edinmez, hizmet eder"

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yollarda meydana gelen çukurlar belediyeye bildirilmesine rağmen onarılmayınca, ilçe sakinleri kendi söküklerini kendileri diktiler.

Vatandaşlar CHP'li İBB'den umudunu kesti! Çukur oluşan yollarını kendileri onaran halk: "Belediye hizmetçi edinmez, hizmet eder"

İstanbul problemlerle boğuşurken, Hristiyanlarla noel yemeği organize eden Ekrem İmamoğlu'na bu defa Esenyurt halkı tepki gösterdi. CHP'li İBB, ilçede yollarda oluşan çukurları onarmamakta ısrarcı olunca, halk çukura dönen yolu kendisi onardı. CHP'li İBB'ye mesaj göndermeyi de ihmal etmeyen mahalle sakinleri, "belediye hizmet eder, hizmetçi değil" ifadeleriyle duruma sitem ettiler.

Vatandaşlar CHP'li İBB'den umudunu kesti! Çukur oluşan yollarını kendileri onaran halk: Belediye hizmetçi edinmez, hizmet eder

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

İstanbul'u kazanmadan önce seçimlerde verdiği vaatleri bir türlü tamamlayamayan İmamoğlu'na, sosyal medyada tepkiler çoğalıyor. Son olarak hristiyanlara noel yemeği organize eden CHP'li Belediye Başkanı'na "noel yemeği vereceğinize, İstanbul'la mı ilgilenseniz" gibi yorumlar geldi.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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