Vatandaşlar heyecanla beklediği Ordu Şehir Hastanesi son sürat yükseliyor! Yüzde 71’e ulaştı

Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlatacak 900 yataklı şehir hastanesi inşaatındaki çalışmalar devam ediyor.

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Vatandaşlar heyecanla beklediği Ordu Şehir Hastanesi son sürat yükseliyor! Yüzde 71’e ulaştı

Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlatacak 900 yataklı şehir hastanesi inşaatındaki çalışmalar devam ediyor. Hastanede kaba inşaatın yüzde 98'i ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 71 tamamlanırken, morfoloji binası ise yüzde 100'e ulaştı.

Ordu Üniversitesi'nin yer tahsis ettiği ve yapımına 2021 yılının Mart ayında başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapım çalışmalarının devam ettiği Ordu Çevre Yolu'nun yanında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, Ordu'nun en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorunu çözüme kavuşturacak.

250 bin metrekare arsa üzerine inşa edildi, 1020 adet sismik izolatör bulunuyor

Toplam 250 bin metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan ve Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılan 900 yataklı hastanenin kaba inşaatı yüzde 98 tamamlanırken, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 71'e ulaştı. Ordu Çevre Yolu'nun alt kısmında bulunan hastanede depreme karşı bin 20 adet sismik izolatör ile güçlendirildi.

8 noktadan hastaneye ulaşım olacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için çalışmaları sürerken, hastaneye 8 noktadan ulaşım imkanı olacağı öğrenildi.

"Ordu'da sağlık hizmeti için büyük bir eksiklikti"

İnşaat çalışmalarının devam ettiği Ordu Şehir Hastanesi'nin devam eden inşaatını değerlendiren vatandaşlar, Ordu'da özellikle sağlık sorununun yıllardır olduğunu belirterek, böyle bir hastaneye ihtiyaç olduğunu söyledi. Vatandaşlar, hastanenin biran önce açılmasını beklediklerini kaydettiler.

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