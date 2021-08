Vatandaşlar orman yangınlarıyla mücadelede dünyadan destek istiyor! #helpturkey sosyal medyada dünya gündemine girdi

Türkiye son 5 beş günde 32 ilimizde meydana gelen orman yangılarıyla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin son verdiği bilgilere göre 32 ilde 119 yangın kontrol altına alındı, 3 ilimizde 7 yangın devam ediyor. Özellikle Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan yangın 5.günde devam ediyor.

YANGINLARA MÜDAHALE ARAÇLARI

Devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri,120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personelin yanı sıra vatandaşlar da müdahale ediyor. Ancak yangınların hala söndürülememesi üzerine sosyal medyada #helpturkey etiketi gündem oldu.

Help Turkey ne demek? | Help Turkey paylaşımlarının nedeni ne? | Global Call nedir?

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

860 binden fazla paylaşım yapılırken vatandaşlar yabancı ülkelerden yangının söndürülmesi konusunda uçak talebinde bulundu.

İşte yapılan paylaşımlar:

- Tüm hayvanlar, canlılar, bitkiler insanlıkla birlikte ölmeye devam ediyor. Bütün dünyanın sorunu bu. kayıtsız kalmayın.

All animals, living things, plants continue to die along with humanity. This is the problem of the whole world. do not be indifferent.

- ‘Nerede bir can ölse oralı olur yüreğim, olmalı zaten. Olmazsa insan olmaz yüreğim.’

Ciğerimiz yanıyor kalbimiz yanıyor..

- Elimizdeki bütün imkanları kullandık fakat yangının önüne geçilemiyor itfaiyelerin söndürebileceği boyutu aştı

-Her saniye değerli, her an kıymetli. Bir an önce doğamızın yok oluşu önlenmeli.

- Can kayıplarımız var, ormanlarımız yanıyor, ciğerimiz yanıyor!

-Doğa hepimizin ortak paydası, giden canlar hepimizin canları.. İnsanlar belki güvende olabilir ya diğer canlılar!

- Please help us!!!...Lütfen yardım edin..

We only have 1 world..Sadece 1dünyamız var.

-Ülkemizin imkanları yetersiz , ormanlarımız kül oldu , havadan destek gerekiyor , yangın durmuyor lütfen yardım edin

YANGIN BÖLGELERİNDE SON DURUMU BAKAN KOCA AÇIKLADI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yangından etkilenen vatandaşların sayısı ve sağlık durumları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bakan Koca il il şu paylaşımları yaptı:

"Marmaris ve Bodrum’daki yangınlardan etkilenen 203 kişiden 186’sı tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 17’nin tedavisi devam ediyor. Olay yerinde 39 adet 112 ambulansı VE 15 UMKE ekibiyle toplam 193 sağlık personeli görev yapıyor. Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu.

Mersin’deki yangından etkilenen 154 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 28 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi, 90 sağlık personeliyle olay yerindeyiz. Sağlık çalışanlarımız adına tüm Mersinlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Manavgat’taki yangında, ikisi yeni toplam 7 can kaybımız var. Yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz."