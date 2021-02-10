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  3. Vatandaşlar panik oldu! Gaziantep'te 2 dakikada 2 deprem

Vatandaşlar panik oldu! Gaziantep'te 2 dakikada 2 deprem

Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 2,8 ve 2,9 büyüklüğündeki depremler korkuya neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde saat 14.40'da 2,8 Şahinbey ilçesinde ise saat  14.39'da 2,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şahinbey ilçesinde meydana gelen depremin yerin 1.1 kilometre altında gerçekleşmesi sonucu vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. 

AFAD kısa süren depremlerden Şahinbey’deki sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak açıklarken, Şehitkamil'deki depremin şiddetini ise 3 olarak duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Depremin meydana geldiği Şahinbey ilçesinin Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Gaziantep başta olmak üzere birçok ilimizde de hissedilen depremden etkilenen herkese çok geçmiş olsun.  Can kaybı yaşanmaması için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

 

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör
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