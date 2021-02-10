Vatandaşlar panik oldu! Gaziantep'te 2 dakikada 2 deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde saat 14.40'da 2,8 Şahinbey ilçesinde ise saat 14.39'da 2,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şahinbey ilçesinde meydana gelen depremin yerin 1.1 kilometre altında gerçekleşmesi sonucu vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.

AFAD kısa süren depremlerden Şahinbey’deki sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak açıklarken, Şehitkamil'deki depremin şiddetini ise 3 olarak duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Depremin meydana geldiği Şahinbey ilçesinin Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Gaziantep başta olmak üzere birçok ilimizde de hissedilen depremden etkilenen herkese çok geçmiş olsun. Can kaybı yaşanmaması için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep başta olmak üzere birçok ilimizde de hissedilen #deprem'den etkilenen herkese çok geçmiş olsun.



Can kaybı yaşanmaması için dua ediyoruz. — Rıdvan Fadıloğlu ?? (@rfadiloglu) February 10, 2021