Vatandaşlara kötü haber! Sanayi, ticarethane ve evlerde kullanılan elektriğe zam geldi

TBMM'de kabul edilen kademeli elektrik tarifesinin ardından Resmi Gazete'de yer alan tarife ücretlerine göre evlerde, sanayi ve ticarethanelerdeki elektrik fiyatlarına zam yapıldı. Buna göre söz konusu artış vergi ve fonlar da dahil olmak üzere yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişiyor. Zam oranı ise tarife gruplarına göre değişiklik gösteriyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamada, 2022 için belirlenen elektrik tarifelerinin Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edildi.

HAMMADDE FİYATLARINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamanın devamında kademeli tarifenin dar gelirli vatandaşları korumak ve enerji tasarrufundaki verimliği artırmak olduğu ifade edildi. Pandemi koşulları nedeniyle hammadde fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekilen açıklamada," Enerji maliyetlerinde de çok büyük artışlar meydana gelmiştir." denildi.

"ARTIŞLAR TÜKETİCİLERİMİZE ASGARİ DÜZEYDE YANSITILMIŞTIR"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

" Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında; 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımız arasındaki iş birliği ile bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır.

Ayrıca devletimiz vatandaşlarımızı bu artışlardan koruma amacıyla elektrik faturalarında yarısını, doğal gazda ise beşte dördünü karşılayarak 2021de toplamda 100 milyar liralık bir destekte bulunmuştur.

Gelinen noktada enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapıldığı aktarılan açıklamada, “Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWhe kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWhın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır”