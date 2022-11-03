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Vatandaşlara Türkiye'nin en önemli sorunu soruldu! İlk verilen cevap şaşırtmadı, herkes aynı fikirde!
ASAL Araştırma, Türkiye'nin en önemli sorunun ne olduğunu vatandaşlara sordu. İşte anketten çıkan sonuçlar...
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