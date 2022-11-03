Vatandaşlara Türkiye'nin en önemli sorunu soruldu! İlk verilen cevap şaşırtmadı, herkes aynı fikirde!

ASAL Araştırma, Türkiye'nin en önemli sorunun ne olduğunu vatandaşlara sordu. İşte anketten çıkan sonuçlar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Vatandaşlara Türkiye'nin en önemli sorunu soruldu! İlk verilen cevap şaşırtmadı, herkes aynı fikirde! 1

ASAL Araştırma, Ekim ayında Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı. Çalışma, 26 ilde 5 -14 Ekim tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 312 kişi ile yapıldı.

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