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Vatandaşların en çok yakındığı konuya parmak bastı! Sağlık Bakanı Koca, hastane randevuları için konuştu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane randevuları hakkında açıklamada bulundu.
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