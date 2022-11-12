Vatandaşların en çok yakındığı konuya parmak bastı! Sağlık Bakanı Koca, hastane randevuları için konuştu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane randevuları hakkında açıklamada bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri