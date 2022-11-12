Vatandaşların en çok yakındığı konuya parmak bastı! Sağlık Bakanı Koca, hastane randevuları için konuştu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane randevuları hakkında açıklamada bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Vatandaşların en çok yakındığı konuya parmak bastı! Sağlık Bakanı Koca, hastane randevuları için konuştu! 1

Haber7 yazarı Mehmet Acet, kaleme aldığı köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin detaylarına yer verdi.

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Vatandaşların en çok yakındığı konuya parmak bastı! Sağlık Bakanı Koca, hastane randevuları için konuştu!
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