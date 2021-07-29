Vatandaştan iç acıtan ilan: Bebek bezi ve mamasıyla takas olur Sosyal medyada televizyonunu satışa çıkaran bir vatandaş, açıklama kısmına "İhtiyaçtan satılık 82 ekran televizyon. Sorunu yok. İnternetli değil. 500 TL. Not: Bebek maması, bebek bezi ile takas olunur" notunu düştü.

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İlginç ilanlara bir yenisi eklendi. Sosyal medyada televizyonunu satışa çıkaran bir vatandaşın açıklama kısmına düştüğü not dikkat çekti. ''BEBEK BEZİ VE MAMASI İLE TAKAS OLUR'' Televizyonunu ihtiyaçtan dolayı sattığını ifade eden vatandaş, ilanın açıklama kısmına "İhtiyaçtan satılık 82 ekran televizyon. Sorunu yok. İnternetli değil. 500 TL. Not: Bebek maması, bebek bezi ile takas olunur" notunu düştü.