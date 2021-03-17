Vatikan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vatikan'ın Bayrağı Nasıldır?

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Vatikan, resmî adıyla Vatikan Şehir Devleti İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız devlet. Ülkedeki yerleşik nüfus 1000 civarındadır, fakat Vatikan turistik bir yer olduğundan ülkedeki kişi sayısı turistlerle birlikte artmaktadır Vatikan'ın Başkenti? “Vatikan” şehri Vatikan'ın başkentidir. Vatikan'ın Para Birimi Nedir? “Euro” Vatikan'ın para birimidir. Vatikan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Vatikan'ın telefon alan kodu : + 379 Vatikan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu Vatikan Vatikan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu Vatican City Vatikan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi Civitas Vaticana Vatikan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler Latince Vatikan'ın Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir