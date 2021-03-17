Otobüste namaz kılınır mı? Diyanet İşleri BaşkanlığıSHOW TURK HD Frekans Ayarları 2021 - SHOW TURK HD Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?SHOW TURK Frekans Ayarları 2021 - SHOW TURK Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?lstikbal-i Kıble nedir?Setr-i Avret ne demek?Balıkesir Ayvalık Nüfusu 2020 - 2021 |  Ayvalık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?SHOW MAX Frekans Ayarları 2021 - SHOW MAX Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?Necasetten Taharet ne demek?Özge Borak eski ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!ORDU ALTAŞ TV Frekans Ayarları 2021 - ORDU ALTAŞ TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Vatikan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vatikan'ın Bayrağı Nasıldır?

Vatikan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vatikan'ın Bayrağı Nasıldır?

Vatikan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Vatikan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Vatikan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Vatikan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vatikan'ın Bayrağı Nasıldır?

Vatikan, resmî adıyla Vatikan Şehir Devleti İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız devlet. Ülkedeki yerleşik nüfus 1000 civarındadır, fakat Vatikan turistik bir yer olduğundan ülkedeki kişi sayısı turistlerle birlikte artmaktadır

Vatikan'ın Başkenti?

“Vatikan” şehri Vatikan'ın başkentidir.

Vatikan'ın Para Birimi Nedir?

Euro Vatikan'ın para birimidir.

Vatikan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Vatikan'ın telefon alan kodu : + 379

Vatikan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vatikan'ın Bayrağı Nasıldır?

Vatikan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Vatikan

Vatikan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Vatican City

Vatikan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vatikan'ın Bayrağı Nasıldır?

Vatikan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Civitas Vaticana

Vatikan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Latince

Vatikan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vatikan'ın Bayrağı Nasıldır?

Vatikan'ın Bayrağı Nasıldır?

Vatikan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vatikan'ın Bayrağı Nasıldır?

 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT