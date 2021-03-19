Vatikan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Vatikan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Vatikan, resmî adıyla Vatikan Şehir Devleti İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız devlet. Ülkedeki yerleşik nüfus 1000 civarındadır, fakat Vatikan turistik bir yer olduğundan ülkedeki kişi sayısı turistlerle birlikte artmaktadır

Vatikan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Vatikan 850 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 242. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00000011 olduğu görülmektedir.

Vatikan'ın Müslüman Nüfus sayısı 100000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Vatikan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Vatikan'ın yüz ölçümü 0,494 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Vatikan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 0.44 km²

Vatikan'ın Haritadaki Yeri / Konumu