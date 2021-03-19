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Vatikan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Vatikan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Vatikan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Vatikan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Vatikan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Vatikan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Vatikan, resmî adıyla Vatikan Şehir Devleti İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız devlet. Ülkedeki yerleşik nüfus 1000 civarındadır, fakat Vatikan turistik bir yer olduğundan ülkedeki kişi sayısı turistlerle birlikte artmaktadır

Vatikan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Vatikan 850 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 242. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00000011 olduğu görülmektedir.

Vatikan'ın Müslüman Nüfus sayısı 100000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Vatikan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Vatikan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Vatikan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Vatikan'ın yüz ölçümü 0,494  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Vatikan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 0.44 km²

Vatikan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Vatikan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Vatikan'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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