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Vatman ne demek, TDK'ya göre Vatman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vatman kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vatman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vatman nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vatman kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vatman ne demek, TDK'ya göre Vatman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vatman ne demek? Vatman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vatman kelimesi. Peki vatman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vatman nedir, vatman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

VATMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vatman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Vatman kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre vatman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tramvay sürücüsü

VATMAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yolda giderken / Vatman çan çalar, şoför korna

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