Kösedağ Savaşı'nın sonuçlarıİnşaat çimento fiyatları 2022 ne kadar? Çimento toptan ve perakende fiyatı kaç TL? Gri, beyaz çimento fiyatları 20222022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190353Abdulkadir Selvi yazdı: DİAYDER iddianamesinden Kemal Kılıçdaroğlu çıktı! Örgüt yöneticileriyle toplantı yapmış!Ezel'in Eyşan'ıyken şimdi Sadakatsiz'in Asya'sı olarak gönüllere taht kuran Cansu Dere'nin aşkta yüzü güldü! Kalbini Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson'a mı kaptırdı?Hyundai Santro Türkiye'ye geliyor! En ucuz otomobil olacak!CHP en son ne zaman iktidar oldu? Kaç yılında iktidar oldu? | CHP iktidar dönemleri, yapılanlar2022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190315AK Parti'nin 19 yıllık icraatları nelerdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek tek açıkladı!Vatoz ne demek, TDK'ya göre Vatoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Vatoz ne demek, TDK'ya göre Vatoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vatoz ne demek, TDK'ya göre Vatoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vatoz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vatoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vatoz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vatoz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vatoz ne demek, TDK'ya göre Vatoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vatoz ne demek? Vatoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vatoz kelimesi. Peki vatoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vatoz nedir, vatoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

VATOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vatoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Vatoz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre vatoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Köpek balıklarından, sırtında büyük dikenleri olan, kuma gömülü olarak yaşayan bir balık (Raja clavata)

VATOZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sahilin üç metre gerisinde vatoz ölüleri, iri iri şeytanminareleri...

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT