Vatoz ne demek, TDK'ya göre Vatoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vatoz ne demek? Vatoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vatoz kelimesi. Peki vatoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vatoz nedir, vatoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VATOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vatoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vatoz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre vatoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Köpek balıklarından, sırtında büyük dikenleri olan, kuma gömülü olarak yaşayan bir balık (Raja clavata)



VATOZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sahilin üç metre gerisinde vatoz ölüleri, iri iri şeytanminareleri...

