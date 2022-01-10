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Vaybabamcı ne demek, TDK'ya göre Vaybabamcı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vaybabamcı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vaybabamcı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vaybabamcı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vaybabamcı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vaybabamcı ne demek, TDK'ya göre Vaybabamcı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vaybabamcı ne demek? Vaybabamcı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vaybabamcı kelimesi. Peki vaybabamcı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vaybabamcı nedir, vaybabamcı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VAYBABAMCI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vaybabamcı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre vaybabamcı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalabalıkta hızla çarptığı kişiye kazayla çarptığını söyleyip özür dilerken karşısındakinin cüzdanını çekip alan kimse

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