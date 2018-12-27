Vazelinin faydaları nelerdir? Nerelerde kullanılır? Vazelinin farklı kullanım alanları

Eğer sizde vazelini sadece bir nemlendirici olarak düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, çünkü vazelinin birçok kullanım alanı var... Ham petrolden üretilen vazelinin işe yaramadığı, fayda sağlamadığı alan neredeyse yok. Vazelin, en çok cilt bakımı için kullandığımız bir petrol yan ürünüdür. Vazelin, güçlü nemlendirme özelliği ile el ve ayaklardaki çatlaklara iyi gelmesi nedeniyle özellikle tercih edilir. Fakat vazelinin birçok kullanım alanı vardır. Vazelinin ortaya çıkışı yaralara iyi gelmesi nedeniyledir. Biraz tesadüf bir olay bu faydalı ürünü hayatımıza kazandırmıştır. Peki vazelinin faydaları nelerdir? Vazelin nerelerde kullanılır? İşte farklı kullanım alanları...

VAZELİN NE İŞE YARAR?

Saç bakımından tırnak bakımına kadar geniş bir alanda ekonomik bir çözüm sunar. Kozmetik ürün fiyatlarının el yaktığı günümüzde alternatif seçenek arayanların talep gösterdiği ürün kıvamlı yapısı sayesinde tırnak bakımında da kullanılabilir. Parfümler bazen istenen kalıcılığa ulaşamayabilir. Bu durum birçok insan için can sıkıcı bir durumken vazelin alternatif bir çözüm üretir. Kalıcı olmayan bir parfümün uzun süre ciltte kalması için öncelikle bilek ve boyun bölgesine ince tabaka halinde sürülür. Daha sonra aynı bölgeye parfüm sıkılır. Bu işlem hem parfümün cilt ile temasını en aza indirger hem de kalıcılığı sağlar.

VAZELİNİN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İlk üretildiği zamanlarda kokusuz ve renksiz bir yapıda olsa da günümüzde renkli ve kokulu türleri bulunuyor. Özellikle kullanım alanlarına göre farklı formüllere sahip olan üretimler de kullanıcıların tercihine sunuluyor. Örneğin kuru ve yıpranmış bir cilt için E vitamini yönünden zenginleştirilmiş bir ürün tercih etmek doğru. Parfümlü, gül kokulu ya da aleo vera özlü seçenekler sayesinde değişik ihtiyaçlara cevap evren vazelin çeşitlerine ulaşmak şimdilerde oldukça kolay.

VAZELİNİN FAYDALARI VE KULLANIM ALANLARI

Takma kirpik yapıştırıcısı:

Takma kipriklerin altına biraz vazelin sürün. Daha sağlam durduklarını göreceksiniz.

Yumuşacık ayaklar:

Ayaklarınıza her gece biraz vazelin sürün ve çoraplarınızı giyin. Yumuşacık ayaklarınız olacak.

Parlayan kirpikler:

Kirpiklerinize her gece bir pamukla vazelin sürün. Zamanla daha da uzayıp kalınlaşacaklardır.

Dizler ve dirsekler:

Diz ve dirsekleriniz kuruysa vazelin cildinizi nemlendirir ve pürüzsüzleştirir.

Kuru dudaklar:

Cildinizi ölü deriden arındırın ve dudaklarınıza her gün biraz vazelin uygulayın. Böylece dudaklarınız hem nemli kalır hem de daha fazla kurumazlar.

Ölü deriyi atmak için:

Bir bardak şeker veya deniz tuzunu biraz vazelinle karıştırın. Bu karışımı cildi temizlemek ve nemlendirmek için kullanın.

Tırnak çevresindeki ölü deriyi atmak:

Manikür yaparken deriyi yumuşatarak tırnak çevresindeki ölü deriden çok daha kolay kurtulabilirsiniz.

Dudak boyası:

Kakao ile biraz vazelini eritin ve karışımı bir kaba koyup sertleşmesini bekleyin. Hem nemlendirici etkisi olan hem de renkli bir dudak boyanız olacak.

Masaj:

Vücudunuzu rahatlatmak ve daha kolay masaj yapmak için vazelin sürün.

Nemlendirici:

Vazelini eritin ve biraz nemlendirmek için cildinize sürün.

Makyaj temizleyici:

Ağır kimyasallar yerine vazelin ile makyajınızı temizleyebilirsiniz.

Saç kesim, tıraş:

Tıraş ile oluşan tahrişi rahatlatmak için biraz vazelin uygulayın.

Kaş düzeltici:

Kaşlarınızı beslemek ve olduğu kalınlıkta tutmak için biraz vazelin sürün.

Kepek:

Kafanıza biraz vazelin ile masaj yapın. Vazelin, derinizin kalkmasına ve kaşınmasına iyi gelecektir.

Yaralar:

Ameliyat ve incinme sonrası yaraları azaltmak için her gün vazelin sürün. Böylece hücreleriniz yenilenir.

Krem gibi ruj:

Rujunuzu biraz vazelin ile karıştırın ve nemlemdirici özelliği olan krem gibi bir ruj hazırlayın.

Zehir veya kaşıntı kontrolü:

Etkilenmiş bölgeye biraz vazelin uygulayın. Zehirli bitkilerin ve böcek ısırıklıklarının etkisini rahatlatır.

Dövme:

Dövmenizi korumak ve cildinizin iyileşmesine yardımcı olmak için vazelin sürün. Ayrıca vazelin dövmenin rengini korumaya da yardımcı olur.

Saç boyaması:

Saçlarınızın bittiği bölgeye vazelin sürerek saçlarınızı boyarken boyanın ciltte iz bırakmasını önleyebilirsiniz.

Deri parlatma:

Derilerin parlaması için çanta, ayakkabı ve farklı pek çok deriden yapılmış ürüne yavaşça masaj yaparak uygulayın.

Yapışkan şişeler:

Oje gibi kapağı yapışan şişelerin ucuna biraz uygularsanız, bu şişeleri bir dahaki açışınızda rahatlık sağlar.

Makyaj lekeleri:

Giysileriniz fondöten veya göz kalemi yüzünden lekelendi mi? Endişelenmeyin. Hemen biraz vazelin uygulayıp durulayarak bu lekelerden kurtulabilirsiniz.

Göz makyajı:

Yeni göz makyajı renkleri mi denemek istiyorsunuz? Pudralı göz boyalarını vazeline ekleyerek, gözlerinize gölge verebilir ve parlamalarını sağlayabilirsiniz.