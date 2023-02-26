Vazha Patsatsia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vazha Patsatsia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vazha Patsatsia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vazha Patsatsia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vazha Patsatsia 29 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ვაჟა ფაცაცია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vazha Patsatsia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Decagon Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Vazha Patsatsia'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vazha Patsatsia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vazha Patsatsia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vazha Patsatsia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vazha Patsatsia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Merani Martvili

1 Şubat 2019 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2021 yılında FC Telavi

Vazha Patsatsia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vazha Patsatsia şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Vazha Patsatsia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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