Vecdet Öz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

VECDET ÖZ KİMDİR?



Doğum tarihi : 15.Aralık.1959

Vecdet Öz kaç yaşında : 60

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Akademisyen

Vecdet Öz doğum yeri : Emiryusuf köyü, Çarşamba, Samsun

VECDET ÖZ BİYOGRAFİSİ



Adalet Partisi Genel Başkanıdır.

Vecdet Öz, 15 Aralık 1959 tarihinde Samsun ilinin Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan bir ailede doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Çarşamba ilçesinde okudu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmuştur.

Vecdet Öz, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Enstitüsü'nde Doktora (PhD) eğitimini tamamlayarak aynı enstitüde girdiği sınavda Yardımcı Doçent ünvanını kazanmış ve Öğretim Üyesi kadrosuna atanmıştır. Daha sonra da yurt dışında yeterlik sınavlarını başararak sırasıyla Doçent ve Profesörlük ünvan ve diplomalarını almaya hak kazanmıştır.

Vecdet Öz, Sağlık Bakanlığının İstanbul Sağlık Bölge Müdürlüğü görevini yaptı. Daha sonra Ankara’da kısa süre genel müdürlük yaptıktan sonra müsteşar yardımcılığı ve müsteşar vekaleti görevlerinde bulundu. 1998 yılında müsteşar vekaleti görevinden ayrılıp tekrar üniversiteye geri dönüp Öğretim Üyesi görevini sürdürmeye devam etti.

Prof Dr Vecdet Öz aynı zamanda milli güvenlik akademisi mezunudur. Haliç Üniversitesi kurucularındandır. Türk Kazakistan devletleri sağlık ve adli tıp alanında üniversiteler koordinasyon sorumlusu olarak görev yaptı. THK Paraşüt atlayış brövesi sahibidir.

Vecdet Öz’ün yüze yakın ulusal ve uluslararası bilimsel yayını ve ‘Biyoterör’ alanında yazarlığını yaptığı bir de ders kitabı bulunmaktadır.

Vecdet Öz, gençliğinde Adalet Partisi gençlik kollarında çalıştı. 12 Eylül 1980Darbesi'nde kapatılan Adalet Partisi'nin devamı olarak 23 Haziran 1983 tarihinde kurulan (DYP) Doğru Yol Partisi’nin kuruluşunda görevler aldı.

17 Eylül 2015 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini vererek yeniden kurulan ve amblemi ise, Kırat'tan önce kullandığı ilk amblemi olan kitap ve güneş olarak belirlenen Adalet Partisinin 9 Ekim 2015 tarihinde yapılan ilk genel kurulunda genel başkanı oldu.

Bulunduğu idari görevleri:

1989-1993 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kan Merkezi Müdürü

1993-1995 - Sağlık Bakanlığı İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürü

1995-1998 - Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili

2005-2013 - İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

2013-2015 - İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Enstitü Kurulu Üyesi ve Müdür Yrd.

2015- Halen - Adalet Partisi Genel Başkanı

Bürokrasi Görevleri Esnasında Gerçekleştirdiği Ulusal Projeler:

- İçme ve Kullanma Sularının ıslahı, “Plastik Damacana Tüp Su” projesinin tasarlanarak hayata geçirilmesi, ülke geneline yaygınlaştırılması ve su sanayi’nin çağdaş üretime geçirilmesi.

- Eski tip motorların çevre ve dolayısı ile insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin araştırılması, havaya yaydıkları zehirli gazların belirlenmesi, yeni motor teknolojilerinin bu amaçla mukayese edilmesi ve motorlu taşıtlarda eksoz emisyon ölçümünün yapılarak denetimin ülke geneline yaygınlaştırılması.

- Açıkta satılan gıdaların men edilmesi amacı ile gıda denetim yöntemlerinin geliştirilmesi, denetimlerin ülke geneline yaygınlaştırılması ve tüm gıda sanayi’nin FDA standartlarında üretime geçirilmesi.

- İlaç sanayinde kullanılan teknolojinin ve üretimin kontrol edilmesi ve uluslar arası standartlara (GMP) yükseltilmesi.

- Hava Kalite Kontrol Yasaları’nın hazırlanması, havayı kirleten ajanların belirlenmesi, modern enerji üreten sistemlerin kontrollü olarak yaygınlaştırılması ve eski teknolojilerin men edilmesi.

Üyesi bulunduğu bilimsel dernekler:

- Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

- Parazitoloji Cemiyeti

- AIDS Savaşım Derneği

- Türk Nefroloji Derneği

- KÜKENS Derneği

- KLİMİK Derneği

Tıbbi Mesleki Yeterlik Belgeleri:

1. Virüs Hastalıklarının Laboratuvar Tanısı Yeterlik Belgesi,

- Verildiği Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2. Mantar Hastalıklarının Laboratuvar Tanısı Yeterlik Belgesi,

- Verildiği Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kitapları :

2011 - Adli-Mikrobiyoloji Ders Kitabı. Roger G. Breeze, Bruce Budowle, Steven E. Schutzer. (Forensic Mikrobiyoloji), Kitap bölüm çevirisi.

1991 - Şüpheli babalar arasında gerçek biyolojik babanın saptanması.