Vedad Radonja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vedad Radonja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vedad Radonja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vedad Radonja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vedad Radonja 6 Eylül 2001 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vedad Radonja Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BOLA MANAGEMENT yapmaktadır. Vedad Radonja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Vedad Radonja'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vedad Radonja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vedad Radonja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vedad Radonja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vedad Radonja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U19

10 Eylül 2020 yılında AEK Atina

13 Eylül 2021 yılında AEK Atina B

Vedad Radonja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vedad Radonja şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vedad Radonja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Zeljeznicar Sarajevo (-2013), GNK Dinamo Zagreb (2013-2020)

Bosna-Hersek U19 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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