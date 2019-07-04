Vedat Ahsen Coşar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

VEDAT AHSEN COŞAR KİMDİR?



Doğum tarihi : 01.Şubat.1949

Vedat Ahsen Coşar kaç yaşında : 70



VEDAT AHSEN COŞAR BİYOGRAFİSİ

Kilo & Boy :Burcu : KovaMeslek : AvukatVedat Ahsen Coşar doğum yeri : Vezirköprü Samsun



Vedat Ahsen Coşar, 1 Şubat 1949 tarihinde babası Ahmet Coşar'ın görev yaptığı Samsun’un Vezirköprü ilçesinde doğmuştur. Liseyi Konya’da Konya Maarif Koleji'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1974 yılında mezun oldu.

1975 yılından beri de Ankara Barosuna kayıtlıdır.

Vedat Ahsen Coşar, avukat olmadan önce İstanbul’da Tarabya otelinde resepsiyon memurluğu ve gece müdürlüğü yaptı,

Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu ve Hukuk Kurulu üyeliği ile Şike Tahkik Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı yaptı.

1998-2004 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

18 Ekim 2004 tarihinden itibaren 2010 yılına kadar Ankara Barosu Başkanlığı, 2004-2006 yılları arasında Ankara, Bükreş, Sofya, Makedonya, Moskova, Kiev, Gürcistan, Moldova, Atina, Bakü, Trabzon, İstanbul, Yalova Barolarından oluşan Karadeniz Ülkeleri Barolar Birliği’nin başkanlığını yapmıştır ve 2006 tarihinden itibaren de aynı kuruluşun genel sekreterliği görevini yürütmektedir.

2005-2006 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Adli Yazışmalar/Hukuki Metinler konusunda derslere girdi. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda hukukla ilgili tebliğler sundu, resmi ve özel kuruluşlarca düzenlenen sertifika programlarında özel hukukun değişik konuları ile ilgili dersler verdi.

Av.Vedat Ahsen Coşar'ın, pek çok dergi ve gazetede yayınlanmış makaleleri, ders verdiği öğrencileri için hazırlayıp bastırdığı Türkçe ve İngilizce ders notları, Çek Cumhuriyeti Anayasası, Rusya Federasyonu Anayasası, Insider Trading, Hasta Hakları isimli yayınlanmış tercümeleri ile Arbitration-Alternative Dispute Resolution/Tahkim-Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Equality of Sexes In Turkish Law/Türk Hukukunda Cinsiyetlerin Eşitliği isimli İngilizce olarak yayınlanmış makaleleri vardır.

12 Haziran 2010 tarihinde yapılan Türkiye Barolar Birliği olağanüstü kurultayda 3 yıllığına Türkiye Barolar Birliği başkanlığına Vedat Ahsen Coşar seçilmiştir. 13 Haziran 2010 – 26 Mayıs 2013 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yaptı.

Vedat Ahsen Coşar, evlidir ve iki çocuğu vardır.

Vedat Ahsen Coşar, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Ege Bölgesinden girmiştir. Ancak Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Vedat Ahsen Coşar, mazeret bildirerek bu süreçte yer almak istemediğini bildirmiştir.

Kitapları :

2017 - Fihi Ma-Fih - İçindekiler İçindedir - Anılar 1

2017 - Bir Adalet Teorisi (yazarı: John Rawls - çevirmen :Vedat Ahsen Coşar)