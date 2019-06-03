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Vedat Muriç Galatasaray'ı istiyor

Galatasaray Vedat Muriç için Çaykur Rizespor anlaşma yoluna girdi. Kosavalı golcü de, Karadeniz ekibinin yönetimine, Galatasaray'da forma giymek istediğini iletti.

Vedat Muriç Galatasaray'ı istiyor

Vedat Muriç, Galatasaray'da forma giymek istediğini Çaykur Rizespor yönetimine iletti.

Vedat Muriç Galatasaray'ı istiyor

Sarı kırmızılılar, Muriç için Çaykur Rizespor yönetimine 2 buçuk milyon euro önermiş ve beklemeye geçmişti. Kosavalı golcü de, Karadeniz ekibinin yönetimine, Galatasaray'da forma giymek istediğini iletti.

Vedat Muriç Galatasaray'ı istiyor

Muriç'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sarı kırmızılı kulübü tercih ettiği ifade edildi. Bu gelişmeden sonra iki kulübün 3 milyon euroya anlaşması bekleniyor.

Vedat Muriç Galatasaray'ı istiyor

Geride bıraktığımız sezon 17 gol atan Vedat Muriç, 8 de gol pası verdi. 

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