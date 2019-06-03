Vedat Muriç Galatasaray'ı istiyor

Vedat Muriç, Galatasaray'da forma giymek istediğini Çaykur Rizespor yönetimine iletti.

Sarı kırmızılılar, Muriç için Çaykur Rizespor yönetimine 2 buçuk milyon euro önermiş ve beklemeye geçmişti. Kosavalı golcü de, Karadeniz ekibinin yönetimine, Galatasaray'da forma giymek istediğini iletti.

Muriç'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sarı kırmızılı kulübü tercih ettiği ifade edildi. Bu gelişmeden sonra iki kulübün 3 milyon euroya anlaşması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezon 17 gol atan Vedat Muriç, 8 de gol pası verdi.