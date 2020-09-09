Trump'tan o iddialara yanıt: "Halkı paniğe sürüklemek istemedik"Sri Lanka'nın hibe ettiği "Seylan çayı" Lübnan'ı karıştırdıSırbistan ekibi Kızılyıldız, Türk Telekom'u 83-54 mağlup ettiFenerbahçe'den Vedat Muriç açıklamasıSamsun'da HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlar korona virüsüne davetiye çıkardıÇağla Büyükakçay Fransız Caroline Garcia'ya 2-1 mağlup olduMevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız"Vedat Muriç'in transferi Fenerbahçe tarafından KAP'a bildirdiPaniğe neden oldu! Bingöl'de 4,1 şiddetinde depremTrabzonspor, Manuel Da Costa'nın sözleşmesini feshetti
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Vedat Muriç'in transferi Fenerbahçe tarafından KAP'a bildirdi

Vedat Muriç'in transferi Fenerbahçe tarafından KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriç'in transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Vedat Muriç'in transferi Fenerbahçe tarafından KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriç'in transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

1.jpg



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT