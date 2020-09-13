Vedat Muriqi Lazio yolculuğunun startını verdi!

İtalya Serie A takımlarından Lazio, Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'den klübe transferinin gerçekleştirdiğini açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Muriqi'nin, yeni takımının renklerini taşıyan kaşkolla verdiği pozlar dikkat çekti.

''YANLIŞIMIZ OLDUYSA AFFOLA''

Fenerbahçe’den İtalya ekibi Lazio’ya transfer olacak olan Vedat Muriqi, Atatürk Havalimanı genel havacılık terminaline Roma’ya hareket için geldi. Uçuş öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muriqi, basın mensuplarına emekleri için teşekkür ederek, “Yanlışımız olduysa affola. Bazen röportajlarda zorlanıyoruz. Açıkçası değişik duygular içerisindeyim. İlk defa Türkiye’den ayrılacağım. İnşallah orada hakkımızda hayırlısı olur. Türkiye’yi ve Kosova’yı temsil etmeye çalışacağım” dedi.



''ONLARIN STİLİNE UYGUN GÖRÜYORUM KENDİMİ''

Lazio’ya transfer süreciyle alakalı konuşan Muriqi, “Lazio’yu tercih etmemin sebebi çok istediler ve onların oyun stiline uygun görüyorum kendimi. Sezonun çoğu maçlarında çift forvet oynadılar. Benim gibi bir santrafora ihtiyaç olduğunu söylediler. Bende tercih ettim. Gittiğim her kulüpte takım başarısı ön plandaydı. Önce takım başarısı sonra bireysel başarı” şeklinde konuştu.





''ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM''

Hedeflerinden Bahsedet Kosovalı golcü, “Yeni bir takıma gidiyorum, ilk hedefim burada inşallah daha başarılı olup önümüzdeki yıllarda dünyanın tabiri caizse büyük kulüplerde oynamak isterim. Kısa vadede Lazio için elimden geleni yapacağım” diye belirtti.



''HAKLARINI HELAL ETSİNLER''

Fenerbahçe taraftarı hakkında görüş belirten Muriqi, “Haklarını helal etsinler. Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşayıp ayrılmak. Nasip değilmiş. Umarım önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşırız” dedi.

Türkiye’de başka bir kulüpte oynamasıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Vedat Muriqi, “Çok iddialı bir cevap olur. Futbolun ne olacağı belli olmaz. Şuan hedefim kısa vadede dönmek değil daha ileri gitmek” ifadelerini kullandı.