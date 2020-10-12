"Vedat Muriqi'yi ucuza aldık"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yılın başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı ve 2019-2020 sezonu boyunca gösterdiği performansa Avrupa devlerinin radarına giren Vedat Muriqi, bu yıl yaz transfer döneminde İtalya'nın yolunu tutmuştu. İtalyan devi Lazio'ya 17.5 milyon Euro bedelle transfer olan Muriqi, kulübüyle henüz resmi maça çıkamadı. Kulübün sportif direktörü Igli Tare, Kosovalı golcü için flaş bir itirafta bulundu.

"SALGIN OLMASA MURIQI'Yİ BU FİYATA ALAMAZDIK"

Sporx'in haberine göre, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlayan Lazio'da sportif direktör Igli Tare'den flaş bir itiraf geldi.

Tare, "Eğer pandemi dönemi olmasaydı, Vedat'ı bu rakama alamazdık. Belki de hiç alamazdık. Onun Lazio forması giymesinde corona virüsünün payı büyük" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki golcü oyuncu, sarı-lacivertli takımla çıktığı 36 maçta 17 gol atarken 7 de asist yaptı.