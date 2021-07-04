Vedia isminin anlamı nedir, Vedia ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Vedia isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Vedia ismi ne demek, Vedia ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Vedia isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Vedia İsminin anlamı nedir? TDK Vedia anlamı:

Vedia ismi TDK'da Kendine korunması, saklanması için eşya verilen kimsenin durumunu gösteren sözleşme. olarak tanımlanmaktadır.

Vedia İsmi Kuranda geçiyor mu?

Vedia ismi kuranda geçmemektedir.

Vedia isminin kökeni:

Vedia ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 692 kişi kullanılmaktadır.

Vedia isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Vedia isminin rengi:

Alizarin

Vedia ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Vedia isminin Harf Analizi Nedir ?

Vedia ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

V : Devrimci/asi, farklı

E : İletişim, duygusal karışık

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

A : Öncü, lider, mantıklı

Vedia isminin Numerolojisi Kaçtır?

Vedia ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

V : 27

E : 6

D : 5

İ : 12

A : 1

= 51 – Vedia İsminin Numeroloji Toplamı 51’dir.

Vedia isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Vedia ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Vedia isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

V: 4 E: 5 D: 4 İ: 9 A: 1 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Vedia isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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