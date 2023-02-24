Vehudin Alesevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vehudin Alesevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vehudin Alesevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vehudin Alesevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vehudin Alesevic 2 Temmuz 1997 tarihinde Bihać şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vehudin Alešević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vehudin Alesevic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vehudin Alesevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 25 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Vehudin Alesevic'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vehudin Alesevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vehudin Alesevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vehudin Alesevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vehudin Alesevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2015 yılında Sarajevo U19

20 Temmuz 2015 yılında Zeljeznicar U19

18 Temmuz 2016 yılında FK Olimpik

16 Şubat 2017 yılında Slavija S.

30 Haziran 2017 yılında FK Olimpik

25 Şubat 2020 yılında Igman Konjic

Vehudin Alesevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vehudin Alesevic şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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