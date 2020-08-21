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Vejetaryan ve Vegan arasındaki fark nedir? Vejetaryan nedir? Vegan nedir?

MAsterChef'in 21 Ağustos'ta yayımlanan bölümünde yarışmacılardan, vejetaryan menü yapmaları istendi. Peki sık sık karıştırılan vejetaryan ve vegan arasındaki farklar nelerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Vejetaryan ve Vegan arasındaki fark nedir? Vejetaryan nedir? Vegan nedir?

MasterChef'in bu akşamki menüsü vejetaryan olarak belirlendi. Şefler yarışmacılardan 5 adet vejetaryan yemek menüsü yapmalarını talep etti. Biz de sizler için vejetaryan ve vegan arasındaki farkları haberimizde derledik.

Vejetaryan ve Vegan arasındaki fark nedir? Vejetaryan nedir? Vegan nedir?

VEJETARYENLİK NEDİR?

Vejetaryen beslenme, içinde et (kümes hayvanları da dahil), deniz ürünü veya bu besinleri içeren ürünlerin olmadığı, bitkisel kaynaklı besinlerin ağırlıklı olarak tüketilmesini içeren bir beslenme tarzıdır. Vejeteryan bireyler bitkisel besinleri tüketirken et, kümes hayvanları, balık, yumurta, süt, peynir, yoğurt gibi hayvansal besinleri az miktarda tüketirler veya hiç tüketmezler. Vejeteryanlığın temel kuralı etten uzak durmaktır.

Vejetaryan ve Vegan arasındaki fark nedir? Vejetaryan nedir? Vegan nedir?

VEGAN NEDİR?

Vegan beslenme hiçbir hayvansal gıdanın tüketilmediği bir beslenme modelidir. Yani et, deniz ürünleri, yumurta, süt ve süt ürünleri hatta bal, vegan beslenenlerin yiyecekleri arasında yer almıyor. Veganlar bitkilerden elde edilen sebze, meyve, bakliyat, yemiş gibi ürünlerle besleniyor.İnek sütü yerine soya sütü, peynir yerine tofu veya soya sütüyle yapılmış peynir, ymurta yerine nişastalı ve patates/kabak püreli karışımlar, yoğurt yerine de vegan maya ve soya sütüyle yapılan vegan yoğurdu yiyorlar.

Vejetaryan ve Vegan arasındaki fark nedir? Vejetaryan nedir? Vegan nedir?

VEJETARYEN VE VEGAN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Vegan vejetaryen farkı taraf seçmenizi gerektirecek ciddi değişkenlere sahip olsa da işlettikleri mantık çok da farklı değildir. Vejetaryenler hayvan eti yemezler. Yani et, balık, tavuk vs. tüketmezler. Vejetaryenliğin biraz daha gelişmiş versiyonu olarak veganlar ise, hayvan eti tüketmemekle kalmaz, hayvanlardan üretilen ürünleri de tüketmezler. Yani veganlar süt, bal ve yumurta gibi hayvanların ürettiği ürünleri tüketmezler.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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