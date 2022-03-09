Vekil isminin anlamı nedir, Vekil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Vekil isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Vekil ismi ne demek, Vekil ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Vekil isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Vekil İsminin anlamı nedir? TDK Vekil anlamı:

Vekil ismi Türk dil kurumunda dört farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse.

2. isim Milletvekili.

3. isim Bir görevde, asıl görevlinin yerine bakan kimse.

4. isim, eskimiş Bakan:

"Hanın avlusundan sokağa vekil ve sefir otomobillerine taş çıkartacak bir lüks otomobil yürüdü." - Reşat Nuri Güntekin

Vekil İsmi Kuranda geçiyor mu?

Vekil ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir.

Vekil isminin kökeni:

Vekil ismi Farsça - Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 189 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Vekil isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Vekil isminin rengi:

Keten

Vekil ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Vekil isminin Harf Analizi Nedir ?

Vekil ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

V : Devrimci/asi, farklı

E : İletişim, duygusal karışık

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

Vekil isminin Numerolojisi Kaçtır?

Vekil ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

V : 27

E : 6

K : 14

İ : 12

L : 15

= 74 – Vekil İsminin Numeroloji Toplamı 74’dir.

Vekil isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Vekil ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Vekil isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

V: 4 E: 5 K: 2 İ: 9 L: 3 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Vekil isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!