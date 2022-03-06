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Velayet ne demek, TDK'ya göre Velayet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Velayet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Velayet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Velayet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Velayet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Velayet ne demek, TDK'ya göre Velayet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Velayet ne demek? Velayet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi velayet kelimesi. Peki velayet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre velayet nedir, velayet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VELAYET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Velayet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Velayet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre velayet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Velilik
- Otorite
- Yetke

VELAYET KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- velayetname

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