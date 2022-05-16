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Veli Ağbaba'nın yalanlarına Bakan Karaismailoğu: "Sizin veliniz kim?"

Rize Artvin Havalimanı'nın açılış sonrası CHP'li Veli Ağbaba, sosyal medya hesabında havalimanının yıllık 3 milyon yolcu garantisi olduğu yalanını ortaya attı. Yalan söylemleri sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı.

Veli Ağbaba'nın yalanlarına Bakan Karaismailoğu: "Sizin veliniz kim?"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Rize Artvin Havalimanı açıldı. Açılış sonrasında CHP'li Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sosyal medya hesabından "Rize-Artvin Havalimanı yıllık 3 milyon yolcu garantisiyle açıldı. Erdoğan ise 'Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor.' " şeklinde gönderi paylaştı. Ağbaba'nın yalan söylemlerine partilileri de destek oldu.

Veli Ağbaba'nın yalanlarına Bakan Karaismailoğu: Sizin veliniz kim?

YALAN SÖYLEMLERE BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ağbaba'nın, "Rize-Artvin Havalimanı yıllık 3 milyon yolcu garantisiyle açıldı. Erdoğan ise 'Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor' demeye başladı. Sadece Rize Artvin'de değil, Çanakkale'de köprü de tabiricaizse boş duruyor. Bu projeye en çok 5'li çete sevindi. Gelsin bedava paralar" şeklindeki gönderisinin ardından CHP'li Adana Milletvekili Burhanettin sosyal medya hesabından "Yıllık 3 milyon yolcu garantili olarak işletmeye açılan Rize- Artvin Havalimanı'na İstanbul- Rize gidiş dönüş bileti sadece 1.327 liracık! Garanti edilen yolcu sayısı tutmazsa aradaki fark milletin cebinden çıkacak" şeklinde gönderi paylaştı.

Genel Cerrahi Uzmanı Turan Çömez ise 3 milyon yolcu garantisi ile işletmeye açılan havalimanı için iç hatlardaki uçakların doluluk oranının %70 olduğunu, havalimanına  günde 98 uçak ineceği hesaplarını yapanların ne diplomasına sahip oldukları sorusunu sordu.

Veli Ağbaba'nın yalanlarına Bakan Karaismailoğu: Sizin veliniz kim?

Söz konusu paylaşımlar sonrası Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından "Rize Artvin Havalimanı’nda yolcu garantisi yoktur. İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir. Sizleri yalanlarınızla başbaşa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim?" şeklinde paylaşım yaptı.

 


 

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