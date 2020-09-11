Veli Erdem Karakülah kimdir? Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Ankaralı sanatçı Veli Erdem Karakülah eğlenceli oyun havaları ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Peki Veli Erdem Karakülah kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Şarkıları?

VELİ ERDEM KARAKÜLAH KİMDİR?

1987 yılında dünyaya gelen Veli Erdem Karakülah Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Eğitim döneminde müzik ile iç içe olan Veli Erdem Karakülah ailesininde desteği ile amatör olarak keman ve gitar çalmaya başlamıştır. Profesyonel müzik yaşantısına ilk olarak Adam Olmaz klibi ile adım atmıştır. Ardından 2012 yılında tüm söz ve müzikleri kendisine ait olan Milad isimli albüm ile müzik kariyerinin çıkışını gerçekleştirmiştir.

Bugüne kadar yurtdışı ve yurtiçi bir çok festival ve konserde sahne almıştır. 2015 yılında Sende Anlarsın, 2016 yılında Ahtım Var ile müzik kariyerini sürdüren Karakülah’ın kendisine ait 400’ün üzerinde eseri vardır.

Başarılı sanatçı aslen Ankara Elmadağ’lıdır ve Ankada doğumludur.