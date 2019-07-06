Velibaba - Güllübağlar - Esenler Bağlantı Yolu kullanıma hazırlanıyor

Yüzde 70’i tamamlanan Velibaba-Güllübağlar-Esenler bağlantı yolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl sonuna doğru tamamlamak için olağan hızıyla çalışan ekipler, bölgede dere ıslahı, atık su hatları,yağmur suyu hatları ve kaldırım çalışmalarını da yürütüyor.

Fen İşleri Müdürlüğünün Velibaba-Güllübağlar-Esenler bağlantı yolundaki hummalı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hizmete girdiğinde Ankara Caddesi'nin trafik yükünü azaltacak olan 1700 metre uzunluğundaki yolda sona yaklaşılıyor. Yüzde 70’i tamamlanan yol; Ankara Caddesi'nin trafik yükünü azaltmasının yanında daha az sinyalizasyon ve kavşağa sahip olduğu için sürücüler için büyük önem taşıyor. Yol açmanın yanında bölgede dere ıslahı, atık su hatları,yağmur suyu hatları ve kaldırım çalışmalarını yürüten ekipler Velibaba-Güllübağlar-Esenler bağlantı yolunu bu yıl içinde bitirmeyi hedefliyor.