Veliler dikkat! Okullar açılıyor, Bu gün hava nasıl olacak! 11Eylül Pazartesi hava durumu ve sıcaklığı

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Muğla, Rize, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu, kuzey kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Muğla çevrelerinin öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri ile Rize çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğu, Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege’nin güneyi sağanak ve gök gürütülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 1,0m, Görüş: İyi.