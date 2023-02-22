Veljko Batrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Batrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Batrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko Batrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko Batrovic 5 Mart 1994 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Veljko Batrović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko Batrovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Veljko Batrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Veljko Batrovic'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Veljko Batrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko Batrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Veljko Batrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veljko Batrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Zeta Golubovac

1 Ocak 2012 yılında Widzew Lodz

11 Temmuz 2015 yılında DNŠ Zavrč

1 Ağustos 2016 yılında NK Domzale

31 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

4 Kasım 2017 yılında NK Krsko

17 Ocak 2018 yılında Etar

1 Temmuz 2019 yılında Radnicki Nis

18 Şubat 2020 yılında Septemvri Sofia

30 Temmuz 2020 yılında Panachaiki

28 Temmuz 2021 yılında Olymp. Volou

13 Şubat 2022 yılında Ast. Vlachioti

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

22 Ekim 2022 yılında Iraklis Larisas

11 Ocak 2023 yılında Anag. Karditsas

Veljko Batrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko Batrovic şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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